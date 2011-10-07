调查：欧元骤降局面或将暂时结束

路透伦敦10月5日电---路透调查显示,欧元的骤降局面或将暂时结束,但欧元兑美元收复失地的可能性不大,因为威胁要吞噬金融体系的债务危机风云再起.

本周对约60位分析师和策略师进行的月度调查显示,他们下调了对于欧元的前景看法,预计欧元将处于当前的九个月低位附近持续到明年,之後仅会微升.

Rabobank分析师Jane Foley表示,"假如欧元区债务危机在2012年有所好转,那麽我们预计欧元将会持稳."

不过这种预估可能有些乐观.欧元兑美元9月跌近7%,因债务危机可能蔓延,且欧元区经济以及美国经济似已停滞.

欧元兑美元周三交投在九个月低点1.31附近,因交易商仍对决策者能否快速支撑欧元区银行业表示怀疑,并且希腊债务违约的风险增加.

上月的路透调查显示,希腊可能在一年内违约,因其欧元区夥伴国对其失去耐心.

最新的调查显示,欧元兑美元一个月和六个月後料交投于1.33,一年後则为1.35,这较9月调查结果大幅下修.9月时预计此时欧元兑美元报1.43,六个月後为1.42,一年後为1.43.

预估值的差距甚大,一年期预估值最低为1.15,最高到1.52,表明欧元前景可能崎岖不平.

据路透预算显示,欧元本月波动幅度料居主要货币之冠.欧元年率化的波动率为11.3%.

巴克莱资本驻东京的首席外汇策略师山本雅文称,"欧债情况目前是全球金融问题的中心所在.短期来看,欧元很可能出现更大的波动性."(完)