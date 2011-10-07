调查：日圆强势或一直贯穿欧债危机

路透班加罗尔10月5日电---路透调查显示,只要欧债危机没有拿出明确的解决方案,日圆兑美元就会保持坚挺,兑欧元的表现也会相对不错.

路透本周走访的约60位外汇分析师预计,一个月後美元兑日圆汇价料为77日圆,六个月和一年後料分别为78和80,这与9月调查结果基本一致.

"较长期来看将维持区间波动...介于75-80,风险可能偏向于下档,"瑞银集团(UBS)外汇分析师Chris Walker说.

日圆兑欧元一个月後料走坚至101.6日圆,周三报102.3.六个月和一年後料为104.1和109.1,降幅小于上月调查预估.

9月调查结果是,一个月、六个月和一年後的汇价料为110.0、112.0和114.1.

巴克莱驻东京的首席外汇策略师山本雅文说,"欧元不会永远下跌,但短期内料走低."

希腊违约威胁,以及欧债危机切实解决方案迟迟不露面,都令欧元承压.而日圆升值又损及该国出口商和日本经济.

日圆9月年化波动率降至6.0%,低于8月的11.7%.调查预计10月料略升至7.2%.

日本当局8月初耗资4.5万亿日圆干预汇市,美元/日圆自那以後维持在76-77日圆区间波动.

尚不清楚日本央行和财务省近期是否会再次干预.山本文雅认为,若欧元/日圆跌破100,将导致日股日经指数跌破8,000点,这或促使当局采取更多行动.(完)