瑞典诗人特朗斯特罗默获诺贝尔文学奖

路透斯德哥尔摩10月6日电(记者 Patrick Lannin/Johan Sennero)---瑞典最伟大的在世诗人--托马斯・特朗斯特罗默(Tomas Transtromer)周四获得了诺贝尔文学奖。

现年80岁的特朗斯特罗默因中风导致右半身瘫痪，其表达和行动能力严重受限，但他坚持写作的信念却从未被动摇。

他的诗往往融入隐喻和意向，并探讨死亡、现实、孤独和救赎等广泛主题。

这也是自1974年以来，瑞典人首次获得这一殊荣，因此特朗斯特罗默获奖的消息受到了瑞典的热烈欢迎。除探案小说作家贺宁・曼凯尔(Henning Mankell)、史迪格・拉森(Stieg Larsson)及1970年代的流行乐队Abba外，瑞典的文化成就鲜被世界舞台所认可。

特朗斯特罗默在妻子莫妮卡的陪伴下参加了简短的新闻发布会，并由其妻代为回答了很多问题。

尽管其行动不便且说话有困难，但特朗斯特罗默依然用“很好、很好”的字眼表达自己获得诺奖的喜悦之情。

特朗斯特罗默一直是出版商看好的诺贝尔文学奖得主，并自1993年来每年都被提名为诺贝尔文学奖候选人。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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