美国指责中印向WTO瞒报补贴项目

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透华盛顿10月6日电---美国周四指责中国违反世贸组织(WTO)规则，称中国未按WTO规定公布近200个政府补贴项目。
美国贸易代表柯克(Ron Kirk)还表示，印度也瞒报了50个这样的补贴项目，美国已向WTO提交了中印两国类似补贴项目的“大量信息”。
柯克在声明中称：“这种情况是不能容忍的。”
“WTO的每个成员国都需要定期汇报补贴项目……由于中国和印度未能履行其各自的义务，所以我们必须采取行动。”
他说，中国在五年多的时间未向WTO通报过其补贴项目，而印度则是在近十年中首次通报，但却瞒报了很多项目。
柯克称：“缺乏透明度严重限制了WTO成员国确保各自政府按规则办事的能力。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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