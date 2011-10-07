雅虎可能出售雅虎日本持股--FT

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透10月6日电---金融时报(FT)报导指出,雅虎(YHOO.O)做出最终整体策略评估之前,可能会出售其所持有的雅虎日本(4689.T)35%股权;雅虎的整体策略评估可能在数周内完成.
金融时报引述熟知事况的消息人士谈话指出,雅虎日本事业的持股可以相对快速地出脱,让其策略选项更形简化.
金融时报提到,出售雅虎日本可能对出售公司旗下的其他事业有帮助;雅虎日本是由雅虎和日本行动通讯服务商软银(9984.T)所共同持有.
报导称,高盛(GS.N)及Allen & Co就雅虎的整体选项给予建议,而瑞银集团等其他顾问则帮助公司评估如何出售雅虎日本持股.
金融时报也指出,雅虎不太可能将雅虎日本持股卖给美国投资人,因与美国国税局的初步讨论不太乐观;雅虎今年稍早就曾评估过出售日本事业给美国投资人的选项.
目前尚无法取得雅虎方面的评论.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
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