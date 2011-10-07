奥巴马猛烈抨击银行业与共和党阻碍金融改革的行为

路透华盛顿10月6日电---美国总统奥巴马周四利用民众对华尔街所作所为的愤怒,猛烈抨击银行业与共和党试图阻挠金融改革的行为.

奥巴马称,共和党反对人士提振经济的主要计划,就是阻碍政府力求通过的华尔街监管议案.

他还力促国会通过他提出的4,470亿美元就业促进计划,并称他对民主党同僚所提出,针对富裕阶层徵税以资助该计划的提议感到"安心".众议院议长、共和党人贝纳则称奥巴马这不过是政治把戏.

奥巴马在白宫记者会上发表了上述看法.此前数以千计对华尔街感到不满的民众本周走上纽约金融区和几座美国城市街头进行抗议.

"我认为人民感到沮丧,而且...抗议者是在表达对于我们的金融体系运作方式的更大范围的不满情绪."他说.

他说,银行业"不能通过隐藏费用、欺骗性操作或者那些谁都不明白而且令整个经济面临巨大风险的金融衍生品来竞争."

民众针对收入不公的抗议活动已从纽约向其他美国城市蔓延.截至周四,他们在德克萨斯州奥斯汀、佛罗里达州坦帕、华盛顿和休斯敦都正在或计划展开抗议活动.

"民众十分沮丧,对此我能够理解."达拉斯联邦储备银行总裁费希尔对一群企业人士表示."我们的收入分配十分不均,太多的人已经有太长时间没工作了."

奥巴马在白宫记者会期间继续推销其就业促进计划,称它对于避免经济二度衰退十分必要.(完)