卡扎菲依然藏匿在利比亚南部--官员

路透巴格达10月6日电---利比亚临时政府总理贾布里勒(Mahmoud Jibril)周四表示，利比亚前领导人卡扎菲依然在某些部落的保护下藏匿在利比亚南部，间或进入尼日尔，但临时政府军料将很快确定其下落。

自利比亚“全国过渡委员会”8月份占领首都的黎波里以来，卡扎菲便处于逃亡状态，并多次避开追捕。

贾布里勒在访问巴格达期间对路透表示：“最新报告显示，他躲在利比亚南部，受到图瓦雷克(Tuareg)部落的保护，并时不时地进入尼日尔。”

“安全对他而言是最重要的事。他不在某地久留，想确定他的具体位置非常难。我希望在未来几天中，我们能确认他的确切下落。”

临时政府军对卡扎菲发起了搜捕行动，重点集中在利比亚与尼日尔、阿尔及利亚边境的撒哈拉沙漠地区。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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