独家：利比亚向亚洲出口其新政府成立以来首批原油

路透新加坡10月6日电(记者 Florence Tan/Luke Pachymuthu)---利比亚正向亚洲出口其新政府成立以来的首批原油。随着持续多月内战的结束，利比亚正回归正常。

这也是自利比亚冲突上月结束以来的第三批出口原油。这批原油也让一直高价购买利比亚优质原油的亚洲炼油商松了一口气。

据悉，欧洲贸易公司Gunvor已预订了Wilmina号油轮，计划10月7日运载95万桶利比亚原油，而目的地是苏伊士运河以东。交易商称，这意味着此批原油很可能运往中国。中国去年购买的利比亚原油占後者总产量的近10%。

Gunvor拒绝就此置评。

FACTS Energy的分析师张六同(音)表示：“对中国人而言，此事在某种意义上是好的，即他们无需再为轻质原油付出非常高的溢价。”

“利比亚原油出口的恢复，也可能收窄轻质原油和含硫原油间的价差。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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