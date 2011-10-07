分析：南非迷恋中国经济模式 但恐水土不服

2010年8月4日在北京举行的中国-南非经济论坛中拍到的资料图片。 REUTERS/David Gray

路透约翰内斯堡9月30日电(记者 Jon Herskovitz)---南非决策者从未完全信任资本家及市场，这也为他们对中国经济模式的迷恋作出了解释。

南非副总统卡莱马・莫特兰(Kgalema Motlanthe)周五结束了对中国的访问，并对中国国有企业赞誉有加，称南非应以中国为学习的榜样。

莫特兰表示：“仅靠市场本身无法产生这种根本性的变化。”莫特兰被视为南非下任总统的最大热门人选。

“国家必须在重塑经济的过程中发挥主导作用，这样才能更好地满足我们人民的需求，尤其是工薪阶层和城市及农村贫困人口的需要。”

中国政府称，国有企业创造了90%的工作岗位，南非也试图效仿中国的经济模式，利用国有企业作为该国增加就业的发动机，以解决该国长期以来的失业和大面积贫困问题。

南非总统雅各布・祖玛(Jacob Zuma)出台的“新增长路线”(New Growth Path)将国有企业、国家开支和政府导向作为在未来十年增加500万就业机会的最好方式。

经济学家则表示，南非如果不效仿中国，转而放宽劳动法，减少政府环节的繁文缛节，修复残缺的教育体系，并针对性地减税以帮助关键产业发展，可以获得更好的发展。

但南非的决策者们日益对西方经济模式感到沮丧，认为私营经济领域不足以大幅降低失业率或贫困率。

南非研究机构Frontier Advisory的执行长、中非经济关系专家Martyn Davies表示：“南非的政府决策者们都急于接受一种新模式，认为这种模式可以提供新方法，将国家作为经济增长的推动力量。他们中的某些人可能对‘市场’有着思想上的不信任。”

“简化中国的经验，并将其称为可供其他地方复制效仿的‘模板’是有风险的。中国最伟大的经济成就是创造了一个占国内生产总值三分之二的、充满活力的私营经济领域。”

南非也不能照抄中国模式的某些方面，尽管这些方面使得中国模式非常有效，其中包括廉价劳动力、恶劣的工作条件，将资本转移至制造业等。

南非严重依赖外国资本支撑其经济，而中国对外资的依赖则少得多，因此可另辟蹊径。

中国模式也有其局限性，因为其经济正加快吞噬资本，从而不利于就业率增加，减少了劳动者的所得份额，抑制了家庭消费。

渣打银行南非研究部门负责人Razia Khan表示：“中国经济腾飞的起点与南非现状大为不同，恰好起源于经济领域的解放。反其道而行之，不会出现这样的效果。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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