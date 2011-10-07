分析师看美国9月非农就业数据

路透纽约10月7日电---9月美国非农就业岗位涨势强于预期,归功于民间部门增长,但失业率较上月持平.

以下是分析师观点:

数据要点:

* 劳工部表示,美国9月非农就业岗位增加10.3万.而失业率持稳于9.1%,因家庭就业的增长抵消了就业参与率的上升.

* 9月非农就业岗位升幅部分因4.5万名Verizon Communications雇员返工,此前该公司的这些雇员罢工,被8月非农就业岗位数据剔除在外.除去这些雇员返工的影响,非农就业岗位增加5.8万个.

* 报告显示,7、8月非农岗位数据共上修9.9万个.此外,平均时薪同样反弹,且平均工时同样增加.

以下为部分分析师的评论摘要:

瑞士再保险美国首席分析师KURT KARL称:

与前月相比,9月就业数据看来相当的好.但很难说这意味着什麽,因为对这两个月数据平均,每月新增非农就业岗位仍只有5万个,但显然前景很乐观.期望就业趋旺态势可以持续和保持,从而避免美国经济陷入衰退.如果就业形势象这样持续好转,美国肯定能避免经济二次探底.

汤森路透旗下IFR ECONOMICS分析师VIMOMBI NSHOM:

尽管数据正面且高于预期(6万人),但就业增长仍不足以降低失业率,目前失业率仍为9.1%.市场此前预期的数据不高,是基于民间和公共部门的"修正性"调整.民间和公共部门此前曾打压了8月就业增长(目前修正後的8月非农就业岗位增加5.7万),在8月修正以外,7月非农就业岗位修正为增加12.7万(之前公布为增加8.5万),这两个月就业岗位较原先预计增加了9.9万个.今天公布的报告使第三季非农就业岗位增幅达到28.7万.

FOREX.COM首席策略师BRIAN DOLAN:

数据稍来了一袭清新的空气,应能令本周的风险偏好回暖持续下去.但这只是一个月的数据,ISM就业指数下跌,暗示未来数月情况将不妙.同时因Verizon罢工雇员返工,数据可能有一定的扭曲.但即使如此,前月数据上修也是很积极的.

总而言之,这暗示风险偏好复苏将持续,美国经济表现将好于其它发达经济体.这意味着随着人们风险胃纳增强,美元会下跌,日圆交叉汇率会走强.

对冲基金AGAIN CAPITAL LLC驻纽约合伙人JOHN KILDUFF:

就业岗位增长以及修正数据令人鼓舞,利好市场.但用这一数据宣告整体经济已走出泥沼还为时尚早.

近期充斥市场的忧虑有所缓解,在周末假期前将带动後续买盘.

市场反应:

* 美元/日圆上涨,此前美国公布非农就业数据

* 欧元/美元涨至日高,此前美国公布非农就业数据

* 德债期货大幅下跌,此前美国公布非农就业数据

* 美国原油期货上涨1美元,至每桶83.59美元

* 布兰特原油期货上涨,受美国非农就业数据带动

* 美国公债价格扩大跌势,30年期公债价格跌2点,此前美国公布的非农就业数据好于预期

* 美国两年期公债收益率(殖利率)涨至8月初以来的最高位

* 美国股指期货升至平盘上方,此前美国公布9月非农就业数据

* 现货金持稳于每盎司1,653美元,铂金和钯金上涨

* 现货金扩大涨势,上扬0.5%至1,660美元

* 美国10年期公债价格跌一个大点

* LME三个月期铜在美国非农就业数据公布後上涨

* 欧洲泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300扩大涨势,升1%至950.45点

* 德债期货当日跌62个跳动点,至日低135.26.(完)

--编译 梁睿雪/肖群英/于春红;审校 王洋

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