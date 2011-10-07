法国达飞轮船否认关于购买船只报导

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透巴黎10月7日电---全球第三大班轮公司--法国达飞轮船(CMA CGM)否认关于其正构思由中国造船厂建造价值20亿美元巨型货柜船的报导.
该公司补充称,正与几家造船厂和融资夥伴方商讨租船事宜.
该公司周五发布声明称:"达飞轮船澄清目前并无购买或长期租赁船只的计划,"并表示现有的408艘船只足以满足需求.
公司称:"当前经济环境下,降低债务负担和增强财务实力仍是达飞轮船的首要任务."(完)
--编译 程琳;审校 于春红
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“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
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