乔布斯葬礼于周五举行--华尔街日报

路透10月7日电---《华尔街日报》援引知情人士的报导称，苹果公司(AAPL.O)联合创始人乔布斯的葬礼将在周五举行。

消息人士表示，葬礼“将以小范围私人（悼念）聚会的形式进行”。

苹果发言人不愿就此置评，只是重申尚无进行公开纪念活动的计划。

乔布斯于本周三去世，此前与胰腺癌进行了多年的抗争。全球多国领导人、业界高管和苹果粉丝纷纷对他的病逝表示悼念。（完）