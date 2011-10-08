乔布斯葬礼于周五举行--华尔街日报

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透10月7日电---《华尔街日报》援引知情人士的报导称，苹果公司(AAPL.O)联合创始人乔布斯的葬礼将在周五举行。
消息人士表示，葬礼“将以小范围私人（悼念）聚会的形式进行”。
苹果发言人不愿就此置评，只是重申尚无进行公开纪念活动的计划。
乔布斯于本周三去世，此前与胰腺癌进行了多年的抗争。全球多国领导人、业界高管和苹果粉丝纷纷对他的病逝表示悼念。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。