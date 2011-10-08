英国拟修改高速路限速 提振经济

路透伦敦9月30日电---英国政府为应对经济增长放缓想出了一个妙招：让司机在高速公路上加快车速。

英国交通大臣哈蒙德(Philip Hammond)表示：“现在是让英国回归全球经济快车道的时候了，可是看看英国的高速公路最高限速，由于安全和驾车技术的极大改善，沿袭了近50年的限速标准已经过时。”

英国高速公路最高限制时速为每小时70英里(不足120公里)，低于欧洲大陆很多国家的水准。

哈蒙德表示：“将高速公路的最高限速提高至每小时80英里，将缩短旅行时间，并由此产生数亿英镑的经济效益。所以，我们将在今年晚些时候就提高限速进行磋商。”

但该计划受到了环保人士的抨击，他们称此举会导致燃油消费和碳排放上升。哈蒙德信心满满地认为，提高车速对公路交通安全仅会产生微小影响。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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