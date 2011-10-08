中国江淮汽车将在巴西投资建厂

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透圣保罗10月7日电（记者 Vivian Pereira/Brad Haynes）---中国江淮汽车巴西代理经销商SHC集团宣布，将投资5.1亿美元在巴西建厂，生产经济型汽车。
SHC集团周五发表声明称，江淮汽车将提供20%的资金，其馀资金来自商务人士Sergio Habib运营的SHC集团。
汽车厂将建在巴伊亚州（Bahia），预计从2014年起，每年能生产10万辆汽车。这将是巴西第二个生产中国品牌的汽车厂。巴西政府正提高进口车成本。
中国汽车商奇瑞今年7月开始在巴西建厂。
巴西政府近期规定，对于国产配件不足三分之二的汽车，将提高相关税费，以保护当地就业。江淮汽车随後取消了投资6亿美元在巴西建厂的计划。
Habib的投资令该计划起死回生，SHC将参与汽车的生产与销量。SHC集团目前在巴西拥有40家江淮汽车经销网点，预计到2014年将增至200家。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)