中国江淮汽车将在巴西投资建厂

路透圣保罗10月7日电（记者 Vivian Pereira/Brad Haynes）---中国江淮汽车巴西代理经销商SHC集团宣布，将投资5.1亿美元在巴西建厂，生产经济型汽车。

SHC集团周五发表声明称，江淮汽车将提供20%的资金，其馀资金来自商务人士Sergio Habib运营的SHC集团。

汽车厂将建在巴伊亚州（Bahia），预计从2014年起，每年能生产10万辆汽车。这将是巴西第二个生产中国品牌的汽车厂。巴西政府正提高进口车成本。

中国汽车商奇瑞今年7月开始在巴西建厂。

巴西政府近期规定，对于国产配件不足三分之二的汽车，将提高相关税费，以保护当地就业。江淮汽车随後取消了投资6亿美元在巴西建厂的计划。

Habib的投资令该计划起死回生，SHC将参与汽车的生产与销量。SHC集团目前在巴西拥有40家江淮汽车经销网点，预计到2014年将增至200家。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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