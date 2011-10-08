美国尚未决定恢复对朝鲜粮食援助

路透华盛顿10月7日电(记者 Andrew Quinn)---美国周五表示，对朝鲜粮食危机感到担忧，但因担心援助能否真正物尽其用，尚未决定恢复粮食援助。

美国国务院发言人纽兰德(Victoria Nuland)在声明中称：“美国依然对朝鲜人民的福祉深感忧虑。我们很看重这个问题。”

但纽兰德表示，朝鲜还必须消除美方对援助物资流向的疑虑。此前朝鲜政府被指责将过去的粮食援助挪为己用。

纽兰德表示：“任何决定都将基于合法的人道主义需求，这高于一切，此外还要看我们是否有能力确保援助物资真正送到所需者手中。”

“我们将继续分析实地调查小组的评估结果，且正密切观察朝鲜的粮食形势。”

此前，路透曾就朝鲜粮食危机作过特别报导，其中详细说明了朝鲜黄海南道恶化的粮食状况。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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