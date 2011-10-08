美国尚未决定恢复对朝鲜粮食援助

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿10月7日电(记者 Andrew Quinn)---美国周五表示，对朝鲜粮食危机感到担忧，但因担心援助能否真正物尽其用，尚未决定恢复粮食援助。
美国国务院发言人纽兰德(Victoria Nuland)在声明中称：“美国依然对朝鲜人民的福祉深感忧虑。我们很看重这个问题。”
但纽兰德表示，朝鲜还必须消除美方对援助物资流向的疑虑。此前朝鲜政府被指责将过去的粮食援助挪为己用。
纽兰德表示：“任何决定都将基于合法的人道主义需求，这高于一切，此外还要看我们是否有能力确保援助物资真正送到所需者手中。”
“我们将继续分析实地调查小组的评估结果，且正密切观察朝鲜的粮食形势。”
此前，路透曾就朝鲜粮食危机作过特别报导，其中详细说明了朝鲜黄海南道恶化的粮食状况。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。