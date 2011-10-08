三名女性共享诺贝尔和平奖

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透奥斯陆10月7日电(记者 Alastair Macdonald/Gwladys Fouche)---2011年度诺贝尔和平奖周五揭晓，授予三名女性活动家，表彰她们不屈不挠反战反压迫的精神，昭示女性权益对世界和平的重要性。
利比里亚女总统约翰逊-瑟利夫(Ellen Johnson-Sirleaf)是非洲首位民选女总统，她与该国活动家古博韦(Leymah Gbowee)和也门记者卡曼(Tawakkul Karman)共享今年和平奖。
挪威诺贝尔委员会主席贾格兰德(Thorbjoern Jagland)对记者表示：“只有当女性与男性享有同等机会，推动社会各层面的发展，我们才能在全世界实现民主和持久和平。”
“这是为了在全球范围强调这个非常重要的问题，尤其是非洲和阿拉伯世界。”
32岁的也门女记者卡曼被称为“革命之母”，她是今年也门示威活动中的关键人物。她告诉路透：“这是突尼斯、埃及、利比亚、叙利亚和也门阿拉伯之春的胜利，表明阿拉伯独裁时代终结。”
72岁的约翰逊-瑟利夫有“铁娘子”之称，她认为，此次获奖意味着利比里亚多年来为正义、和平和促进发展所作的努力获得认可。她还曾担任世界银行经济学家。
而39岁的古博韦得知获奖时刚刚飞抵纽约，才开机就收到了这个好消息。
她说：“我脑子里回响着对上帝的赞歌。我的工作就是为了我自己和其他女性的生存。得不得诺贝尔奖，我都会做我该做的，因为我是我们这片土地上、一个群体希望的象征，而在这片土地上可以指望的不多。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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