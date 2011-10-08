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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 8日 星期六 11:08 BJT

三名女性共享诺贝尔和平奖

2011年度诺贝尔和平奖周五揭晓，授予三名女性活动家，表彰她们不屈不挠反战反压迫的精神，昭示女性权益对世界和平的重要性。利比里亚女总统约翰逊-瑟利夫（右）是非洲首位民选女总统，她与该国活动家古博韦（左）和也门记者卡曼（中）共享今年和平奖。路透

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