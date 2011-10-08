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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 8日 星期六 10:56 BJT

乔布斯葬礼于周五举行--WSJ

《华尔街日报》(WSJ)援引知情人士的报导称，苹果公司联合创始人乔布斯的葬礼将在周五举行。消息人士表示，葬礼“将以小范围私人（悼念）聚会的形式进行”。苹果发言人不愿就此置评，重申尚无公开纪念活动计划。乔布斯于本周三去世。路透

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