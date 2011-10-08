独家：利比亚向亚洲出口其新政府成立以来首批原油

利比亚正向亚洲出口其新政府成立以来的首批原油，这是自利比亚冲突上月结束以来的第三批出口原油。据悉欧洲贸易公司Gunvor已预订了Wilmina号油轮，计划10月7日运载95万桶利比亚原油，而目的地是苏伊士运河以东。交易商称，这意味着此批原油很可能运往中国。路透