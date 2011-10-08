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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 8日 星期六 10:52 BJT

卡扎菲依然藏匿在利比亚南部--官员

利比亚临时政府总理贾布里勒周四表示，利比亚前领导人卡扎菲依然在某些部落的保护下藏匿在利比亚南部，间或进入尼日尔，但临时政府军料将很快确定其下落。自利比亚全国过渡委员会8月占领首都的黎波里以来，卡扎菲便处于逃亡状态。图为贾布里勒9月29日在一次记者会上。路透

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