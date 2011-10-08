罗姆尼称若当选总统 将确保美国军事优势

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透查尔斯顿10月7日电（记者 Steve Holland）---美国共和党总统候选人罗姆尼（Mitt Romney）周五表示，若他当选总统，将确保美国在全球的军事优势，以制衡中国及其它潜在对手。
罗姆尼在要塞军事学院（Citadel military college）作了上述外交政策演讲，试图向共和党人证明，在全球不稳定的大环境下，他将努力树立美国积极进取的形象，扭转奥巴马领导下的退缩态势。
罗姆尼称：“道理很简单：如果你们不希望美国成为全球最强大国家，我就不当美国总统，因为你们现在已经有那样的总统了。”
罗姆尼的演讲是共和党前总统里根“实力换取和平”（peace through strength）理念的升级版。他指出，中国和俄罗斯野心渐长，美国决策者必须对其密切关注，此外还有伊朗、巴基斯坦、朝鲜和委内瑞拉等国家。
罗姆尼称，他将对中国采取强硬态度，维持美军在太平洋地区的强势，以确保贸易路线顺畅，并与同样担忧中国崛起的其他亚洲国家加深合作。
“中国已明确表示，有意成为军事和经济超级大国。中国领导层将带领民众进入一个自由与繁荣的新时代，还是将走上一条更加黑暗的道路，欺凌邻国，在太平洋地区超越美国海军？”
罗姆尼称：“美国应一直保持军事优势，以遏制潜在侵犯者，保卫盟友和我们自己。如果美国是全世界毫无争议的领袖，我们维持世界秩序的必要性也就降低了。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。