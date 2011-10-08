罗姆尼称若当选总统 将确保美国军事优势

路透查尔斯顿10月7日电（记者 Steve Holland）---美国共和党总统候选人罗姆尼（Mitt Romney）周五表示，若他当选总统，将确保美国在全球的军事优势，以制衡中国及其它潜在对手。

罗姆尼在要塞军事学院（Citadel military college）作了上述外交政策演讲，试图向共和党人证明，在全球不稳定的大环境下，他将努力树立美国积极进取的形象，扭转奥巴马领导下的退缩态势。

罗姆尼称：“道理很简单：如果你们不希望美国成为全球最强大国家，我就不当美国总统，因为你们现在已经有那样的总统了。”

罗姆尼的演讲是共和党前总统里根“实力换取和平”（peace through strength）理念的升级版。他指出，中国和俄罗斯野心渐长，美国决策者必须对其密切关注，此外还有伊朗、巴基斯坦、朝鲜和委内瑞拉等国家。

罗姆尼称，他将对中国采取强硬态度，维持美军在太平洋地区的强势，以确保贸易路线顺畅，并与同样担忧中国崛起的其他亚洲国家加深合作。

“中国已明确表示，有意成为军事和经济超级大国。中国领导层将带领民众进入一个自由与繁荣的新时代，还是将走上一条更加黑暗的道路，欺凌邻国，在太平洋地区超越美国海军？”

罗姆尼称：“美国应一直保持军事优势，以遏制潜在侵犯者，保卫盟友和我们自己。如果美国是全世界毫无争议的领袖，我们维持世界秩序的必要性也就降低了。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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