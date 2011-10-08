北约认为苏尔特的卡扎菲军濒临溃败

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透美军直升机10月7日电(记者 David Alexander)---美国一国防高官表示，北约利比亚军事行动的指挥官认为，效忠卡扎菲的军队在苏尔特(Sirte)已处于溃败的边缘，可谓是结束北约利比亚军事行动的一个关键里程碑。
苏尔特是反对利比亚新政府的最後一个重要据点。
北约指挥官向美国国防部长帕内塔(Leon Panetta)传达了他们对利比亚局势的评估情况。帕内塔目前正在访问意大利那不勒斯美国海军基地。该美国防高官称，帕内塔听取了旨在保护利比亚平民的海空军事行动。
该官员称，指挥官们在闭门会议上告诉帕内塔，卡扎菲对效忠他的武装已没有全国控制权。
该官员表示，苏尔特的卡扎菲军队很可能将在数天或数周内被打败。
击败卡扎菲在苏尔特的支持者也是决定何时终止北约“统一保护者行动”(Operation Unified Protector)的关键里程碑。
该官员并称：“人人都知道，这在不远的将来将进入一个新阶段。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。