北约认为苏尔特的卡扎菲军濒临溃败

路透美军直升机10月7日电(记者 David Alexander)---美国一国防高官表示，北约利比亚军事行动的指挥官认为，效忠卡扎菲的军队在苏尔特(Sirte)已处于溃败的边缘，可谓是结束北约利比亚军事行动的一个关键里程碑。

苏尔特是反对利比亚新政府的最後一个重要据点。

北约指挥官向美国国防部长帕内塔(Leon Panetta)传达了他们对利比亚局势的评估情况。帕内塔目前正在访问意大利那不勒斯美国海军基地。该美国防高官称，帕内塔听取了旨在保护利比亚平民的海空军事行动。

该官员称，指挥官们在闭门会议上告诉帕内塔，卡扎菲对效忠他的武装已没有全国控制权。

该官员表示，苏尔特的卡扎菲军队很可能将在数天或数周内被打败。

击败卡扎菲在苏尔特的支持者也是决定何时终止北约“统一保护者行动”(Operation Unified Protector)的关键里程碑。

该官员并称：“人人都知道，这在不远的将来将进入一个新阶段。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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