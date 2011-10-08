天津界内发生交通事故 35人死亡

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京10月8日电---新华社周六报导称，滨保高速天津界内发生一起特大交通事故，造成至少35人死亡，19人受伤，其中多数是学生。
新华称，周五下午，一辆山东省的小轿车与一辆河北省的大客车相撞，造成大客车侧翻。
大客车上共有55名乘客，其中多数是假期後返校的大学生。
目前事故路段仍处于封闭状态。
据媒体报导，十一长假期间，包括此次事故在内的三起重大公路交通事故，共造成至少56人死亡。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。