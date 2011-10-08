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时事要闻 | 2011年 10月 8日 星期六 11:52 BJT

天津界内发生交通事故 35人死亡

路透北京10月8日电---新华社周六报导称，滨保高速天津界内发生一起特大交通事故，造成至少35人死亡，19人受伤，其中多数是学生。

新华称，周五下午，一辆山东省的小轿车与一辆河北省的大客车相撞，造成大客车侧翻。

大客车上共有55名乘客，其中多数是假期後返校的大学生。

目前事故路段仍处于封闭状态。

据媒体报导，十一长假期间，包括此次事故在内的三起重大公路交通事故，共造成至少56人死亡。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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