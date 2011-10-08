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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 8日 星期六 12:12 BJT

北约认为苏尔特的卡扎菲军濒临溃败

美国一国防高官表示，北约利比亚军事行动的指挥官认为，卡扎菲军在苏尔特已处溃败边缘。北约指挥官向美国国防部长帕内塔传达了他们对利比亚局势评估情况。帕内塔目前正在访问意大利那不勒斯美海军基地。该美国防高官称帕内塔听取了旨在保护利比亚平民的海空军事行动。路透

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