美国新关闭两家银行 今年关停总数达76家

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透华盛顿10月7日电---美国金融监管当局周五关闭两家银行，至此，美国今年关闭的银行总数达到76家。
美国联邦存款保险公司(FDIC)声明称，位于密苏里州的Sun Security Bank of Ellington被关闭，其资产约为3.56亿美元，存款约为2.9亿美元。
密苏里州斯普林菲尔德的Great Southern Bank将接管上述银行的存款。
另一家被关的银行是位于明尼苏达州的The RiverBank of Wyoming，该行资产约为4.17亿美元，存款额约为3.79亿美元。
FDIC称，该行所有存款将被明尼苏达州的Central Bank of Stillwater接收。
今年被关闭的银行多数总资产不到10亿美元。
美国大型银行从2007-2009年金融危机中复苏很快，金融业的整体前景在最近几个季度有所改善。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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