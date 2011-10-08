缅甸副总统将访华 解释密松大坝搁置修建事宜

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透仰光10月7日电---缅甸政府高级官员周五称，该国副总统吴丁昂敏乌（Tin Aung Myint Oo）将于本月访华，讨论由中国企业融资修建的密松大坝（Myitsone）进程暂停的问题。
这名不愿具名的官员称：“10月15日，吴登盛总统将结束印度之行回国，预计副总统将随後访华。”
吴登盛预计将于10月12-15日期间首次对印度进行国事访问。
吴丁昂敏乌访华的官方原因是为出席10月21-26日举行的中国-东盟博览会。但上述官员称：“他将在博览会间隙，与中国领导人举行会谈，解释搁置密松大坝修建的事宜。”
密松大坝位于缅甸北部，建成後供电主要输往中国，该大坝的建设将淹没缅甸境内相当于新加坡国土面积的区域。这一项目遭到许多当地人和环保人士的反对。
吴登盛对相关谴责做出让步，9月30日意外叫停该项目建设。
中国外交部呼吁，双方应通过友好协商妥善处理相关事宜。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。