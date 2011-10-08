缅甸副总统将访华 解释密松大坝搁置修建事宜

路透仰光10月7日电---缅甸政府高级官员周五称，该国副总统吴丁昂敏乌（Tin Aung Myint Oo）将于本月访华，讨论由中国企业融资修建的密松大坝（Myitsone）进程暂停的问题。

这名不愿具名的官员称：“10月15日，吴登盛总统将结束印度之行回国，预计副总统将随後访华。”

吴登盛预计将于10月12-15日期间首次对印度进行国事访问。

吴丁昂敏乌访华的官方原因是为出席10月21-26日举行的中国-东盟博览会。但上述官员称：“他将在博览会间隙，与中国领导人举行会谈，解释搁置密松大坝修建的事宜。”

密松大坝位于缅甸北部，建成後供电主要输往中国，该大坝的建设将淹没缅甸境内相当于新加坡国土面积的区域。这一项目遭到许多当地人和环保人士的反对。

吴登盛对相关谴责做出让步，9月30日意外叫停该项目建设。

中国外交部呼吁，双方应通过友好协商妥善处理相关事宜。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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