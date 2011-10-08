大众将在美国召回16.8万辆汽车

路透10月7日电---据美国安全监管部门表示，德国大众汽车将在美国召回高尔夫、捷达、奥迪A3等共168,275辆汽车，因可能存在导致发动机着火的燃油泄漏风险。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的资料显示，因喷油管可能存在裂缝，大众此次召回包括2009-2012款捷达和捷达Sportwagen，以及2010-2012款高尔夫，及配备柴油发动机的奥迪A3。

据悉，大众汽车表示，尚未注意到有任何与此问题相关的起火、相撞或受伤事件。

根据NHTSA文件，大众汽车将安装改进後的喷油管和减震器。此次召回料将从11月份开始。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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