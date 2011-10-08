十一期间中国零售和餐饮企业销售额近七千亿元

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京10月8日电---中国商务部表示,"十一"黄金周节日期间(10月1日至7日),其重点监测的中国零售和餐饮企业销售额约6,962亿元人民币,较去年同期增长17.5%.
周五刊登在商务部的新闻稿显示,"十一"期间,云南、天津、陜西、河北重点企业销售额同比分别增长27%、26.5%、25%和24.8%,甘肃、河南、山东、山西、黑龙江同比涨幅也在两成左右.
新闻稿并称,"十一"期间的主要生活必需品市场供应充足,价格基本平稳.据监测,与节前9月30日相比(下同),节日期间36个大中城市鸡蛋平均零售价格下降0.4%.
同期,菜籽油零售价格下降0.1%,花生油价格持平,豆油价格上涨0.2%.猪肉批发价格持平,羊肉、牛肉价格分别上涨0.3%和0.5%.食糖零售价格上涨0.3%.白条鸡零售价格上涨0.7%.18种蔬菜批发价格平均上涨1.4%.(完)
更多详情,请点选中国商务部网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)