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中国财经 | 2011年 10月 8日 星期六 13:16 BJT

十一期间中国零售和餐饮企业销售额近七千亿元

路透北京10月8日电---中国商务部表示,"十一"黄金周节日期间(10月1日至7日),其重点监测的中国零售和餐饮企业销售额约6,962亿元人民币,较去年同期增长17.5%.

周五刊登在商务部的新闻稿显示,"十一"期间,云南、天津、陜西、河北重点企业销售额同比分别增长27%、26.5%、25%和24.8%,甘肃、河南、山东、山西、黑龙江同比涨幅也在两成左右.

新闻稿并称,"十一"期间的主要生活必需品市场供应充足,价格基本平稳.据监测,与节前9月30日相比(下同),节日期间36个大中城市鸡蛋平均零售价格下降0.4%.

同期,菜籽油零售价格下降0.1%,花生油价格持平,豆油价格上涨0.2%.猪肉批发价格持平,羊肉、牛肉价格分别上涨0.3%和0.5%.食糖零售价格上涨0.3%.白条鸡零售价格上涨0.7%.18种蔬菜批发价格平均上涨1.4%.(完)

更多详情,请点选中国商务部网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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