《阳歌专栏》港股跌宕起伏 沪深後市堪忧

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**港股跌宕起伏 沪深後市堪忧**

国庆长假给中国股市提供了渴望已久的喘息机会，但是香港股市人气低迷状况毫无改观，港股本周稍早大幅走低，大陆龙头券商中信证券在海外市场上市首日股价遭遇重挫。港股大盘周一和周二直线下滑，累计挫跌7.8%，随後在周四大幅反弹，但周五早盘又一度再次下滑2.4%。震荡走势表明投资者对深市和沪市下周恢复交易後很可能暴跌的忧虑。

在剧烈波动的市况下，中信证券在香港联交所首日上市即遭遇下马威，当时跌幅一度扩大到10.5%，适逢恒生指数当日强劲回升5.7%，中信证券收盘时才勉力守住IPO招股价。

在缩减发行规模并以招股价区间下限定价之後，中信证券仍以疲弱姿态登场，预示其他排队上市的多家重要国企也难有好运，这里面包括在香港招股的三一重工以及在上海登场的中国交通建设。

同时，大盘走疲也促使在香港上市的腾讯和阿里巴巴两家中资龙头互联网公司回购股票，这在以前也是无法想象的。此前很多在美国上市的中型中资科技公司，如携程网和人人网都回购了自家股票。不过，目前还未见到百度和新浪等大型在美上市公司的回购活动。

但是，如果当前股市大盘继续下跌，这些大型公司也可能加入回购行列，足以体现中资股，尤其是互联网企业的市场人气之低。

一句话：中国股票市场下周恢复交易後将现跌势，追随香港和纽约市场补跌。

**中华网打开赴美上市公司破产魔盒**

中华网无力承受高额诉讼赔偿，周三在美国申请破产保护，成为在美国上市的中国公司遭遇信任危机的最新例证。年岁稍大的人都还记得，中华网是十多年前最早到美国上市的中资互联网公司之一。这种特殊性使其现在的破产在某种意义上再次成为重要事件，而在此之前这家公司已经销声匿迹了很长时间。

富有讽刺意味的是，中华网的股票代码是CHINA，正好代表中资概念股近期的困境，很多赴美上市的中资互联网公司因会计问题遭遇信任危机，于近几个月股价纷纷重挫。在中华网的案例中，法院最近判决支持Evolution CDC 2009年提出的6,500万美元诉讼赔偿要求，给中华网以致命一击。目前关于这宗诉讼案还没有了解到更多详情，但根据原告的名称以及两年前提出诉讼的事实，看似更像是中华网与其供应商之间的纠纷，而非最近看到的很多中资公司与股东之间的官司，後者因连续爆出财务违规活动消息导致股价重挫。

中华网在宣布申请破产保护之後，股价暴跌了50%以上，现在也可能会遭到股东起诉。我查阅了截止到6月的中华网的主要股东信息，加利福尼亚养老基金CalPERS和摩根士丹利竟然都赫然入目。这凸显在中华网破产以前，曾经是多么广泛受到投资者的青睐。

随着目前法庭受理的持续不断的投资者指控将逐一得到解决，而且很多结果都将有利于投资者，因此我确信，中资公司在未来一两年里将有更多类似破产申请。未来两年信任危机将持续暴露出来，其中一家名为中国能源技术(SinoTech Energy)的中资公司正面临最新一起集体诉讼案，包括被指控在公司注册声明中存在误导信息。今後将会出现更多这种诉讼案件，以及随之而来的破产申请。

一句话：中华网公司是首家申请破产的在美上市中资企业，但几乎可以肯定不是最後一家，他们正遭遇大量来自投资者的诉讼指控。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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