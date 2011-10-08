纽约市长痛批“占领华尔街”游行

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透纽约10月7日电---纽约市长布隆伯格（Michael Bloomberg）周五称，他对“占领华尔街”示威者的部分诉求表示同情，但他强调指出，示威者会导致纽约的工作机会流失。
示威者上月起在曼哈顿祖科提公园（Zuccotti Park）露营，抗议企业贪婪，他们举行集会和游行，多数情况下以和平方式进行，但与警方也时有冲突。
布隆伯格在每周电台讲话中称：“他们现在所做的，是让这个城市的工作机会流失。”他并称，示威活动“无益”，且不利于旅游业。
他说：“金融业是我们经济的重要部分，如果像他们希望的那样，导致金融业职位和人才流失，我们就没钱支付市政员工薪水，没钱保持公园清洁，没钱做其他任何事情了。”
抗议活动已蔓延至美国其他许多城市，并得到了许多工会的支持，以及一些政治和财经官员的同情。
本周三有约5,000人在纽约金融区游行，规模空前，示威者包括护士、运输业从业人员和其他工会成员。有不少人被捕，警察向一些示威者喷胡椒喷雾。
但布隆伯格也表示：“有些人的诉求是合理的，我对此表示同情。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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