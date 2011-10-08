《顾蔚专栏》美国现在攻击人民币汇率可能是个错误

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 蔡美珍

路透香港10月3日电---当其他货币相继重贬时,中国力撑让人民币持稳.不过这说服不了那些仍认为人民币升得不够快的美国批评人士.美国参议院本周或将表决一项汇率议案,议案可能导致中国的外销产品遭课关税,惩罚人民币汇率偏低.美国疲软的就业数据,增添了付诸实现的可能性,但美国此时大肆攻击可能是一个错误.

美国对中国操纵汇率提出最新指控,却是在中国最无可指责的时候.以贸易加权计算,人民币9月升值幅度至少是一年来最大.中国央行持续让人民币中间价创汇改以来新高--即使交易商随後将人民币即期汇价压低0.5%触及跌停水准.

若非中国的严格资本管制,人民币汇率应该会更低,而非更高.随着投资人撤离资金,其他亚洲货币兑美元过去一个月走跌,贬值高达10%.香港离岸人民币汇率一度较9月1日重贬3%.

这大概不会影响美国议员的想法,许多议员急着要为美国就业问题找替罪羊.美国预定10月7日公布的就业报告,料将显示9月失业率持续在9.1%居高不下.如果参议院通过了这项议案(目前看来很有可能),接着将由众议院审查,而众院支持这议案的人数已经超过去年.美国总统奥巴马2012年连任的胜算正面临高失业问题的威胁,如果情势所迫,奥巴马或许不会动用否决权.

这很令人忧心.在中国努力阻止人民币贬值之际,打压中国的动作可能只会引来报复.举例来说,如果对美国产品课徵贸易关税,将让美国受伤不轻,因为中国从美国进口的贸易量目前以每年17%速度成长,高过中国向美国出口的增幅.在这种时候鲁莽发动贸易动作,会有弄巧成拙的巨大风险.(完)