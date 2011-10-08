调查：美国富人是中国及印度的十倍

路透伦敦10月7日电---调查显示，美国富裕家庭数量是中国或印度的十倍以上。这令新兴市场消费将支持全球经济的观点受挫。

市场研究公司TNS针对世界富裕家庭的调查发现，世界上80%的富裕人群生活在西方国家。该项调查将拥有10万美元以上财富的家庭定义为富裕家庭。

调查显示，中国和印度的富裕家庭数量均为300万，美国则超过3,100万。

有种观点认为繁荣的亚洲经济将代替美国成为世界终极消费者，并会支撑全球经济保持增长。上述调查结果使这一观点遭受质疑。

TNS商业及金融主管Reg van Steen称，“真正令人惊讶的是，中国的富裕家庭数量超过了德国、法国和英国。不过，重心真正从西方向东方转移，仍需要一段时日。”

调查还显示，中国和印度富裕的中产阶级与发达国家相比，在人口总量中仅占很小的比例。

美国的富裕人口占人口总量的27%，加拿大为20%，英国为11%，中国则仅为0.75%，印度为1.25%。这项调查涵盖24个国家，受访人数为1.2万。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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