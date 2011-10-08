梅德韦杰夫敦促叙利亚实施必要改革

路透莫斯科10月7日电（记者 Steve Gutterman）---俄罗斯总统梅德韦杰夫周五称，叙利亚领导人若不能实行改革，理应下台，并警告西方国家不要试图将总统阿萨德赶下台。

梅德韦杰夫的言论似乎旨在促使阿萨德作出妥协，同时修复俄罗斯的国家形象。俄罗斯日前动用否决权，阻止联合国安理会通过一项谴责叙利亚镇压民主抗议活动的决议草案。

他还明确表示，俄罗斯反对叙利亚遵从西方模式实施变革。

俄新社援引梅德韦杰夫的说法称，“我们正在运用我们的渠道，与叙利亚领导人一道积极努力，我们要求叙利亚领导人实施必要的改革。”

他还表示，“如果叙利亚领导人未能进行上述改革，就必须下台，但这个决定不应出自北约或某些个欧洲国家，而应该由叙利亚人民和叙利亚领导人自行作出。”

除了对阿萨德发出警告之外，梅德韦杰夫重申了对叙利亚反对派以及上述安理会决议草案的批评性意见，他表示制裁决议可能导致军事干预。

俄罗斯曾警告称，将在联合国反对任何谴责阿萨德政权的决议，在3月放弃否决权并允许北约空袭利比亚之後，叙利亚已经成为俄罗斯紧守的红线。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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