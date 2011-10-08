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中国财经 | 2011年 10月 8日 星期六 15:21 BJT

中国可能于周日下调油价--息旺能源

路透北京10月8日电---行业网站息旺能源周六报导称，中国可能最早于周日宣布调降燃料油零售价每吨300元。若果真如此，将是年内首次汽柴油降价。

每吨降价300元相当于下调3-3.5%。

息旺能源援引熟知中国国家发改委的消息人士发布了上述消息。

中国国家发改委上次调整汽柴油价格是在4月7日，当时上调了5%。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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