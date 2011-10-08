分析：不一般的乔布斯 创造了不寻常的苹果

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

作者 Robert Cyran/Richard Beales 编译 张涛

路透纽约10月5日电---乔布斯离世了,享年56岁.他不是一般的执行长,他留下的公司也非同寻常.他主持开发了iPod、iPhone和iPad,不仅与他人共同创建了苹果公司,而且临危受命,最终把苹果发展成全球最具价值的科技企业,市值高达3,500亿美元左右.他还改变了人们的生活方式.他是一位罕见的传奇企业家,他身後的企业能够在他不在的情况下继续辉煌.

乔布斯没有读完大学.他与Steve Wozniak共同创立了苹果公司,但还不到10年就被扫地出门.当时他力主开发新型Macintosh电脑,而不是利润更高但性能较低的电脑.但这些变故于他日後的成功非常重要.乔布斯在斯坦福大学2005年毕业典礼上演讲时谈到,他在辍学後参加的美术字课程对Macintosh的设计不无影响.Macintosh是苹果第一款改变世界的产品.

他永远在前进.他称被苹果解雇"是我这辈子最好的事情".在被赶出苹果之後,乔布斯成立了Pixar公司,这是一家极其成功的电脑动画制作公司,这件事常常被人遗忘.而就在建立Pixar公司以前,他还创立了Next Computer公司,生产配有当时遥遥领先的操作系统的设备.苹果公司1996年收购了Next Computer,乔布斯随之回归.其後,Next Computer为苹果的成功做出很大贡献.

乔布斯回到苹果以後,除了洞察力、驱动力和完美主义,还带来了不太令人喜欢的保密文化.在某种意义上,这对公司很有好处.例如,当iPhone横空出世并向世界展现智能手机的真正潜能时,整个产业为之震动.当时有个观察家评价道,"它好像是从未来虫洞中掉出来的."但近年来在乔布斯的健康问题上,苹果的保密做法让投资者得不到应得的消息.

尽管如此,苹果最成功的产品iPhone,是在乔布斯首次诊断患癌之後开发出来的.苹果今年一度成为美国最具价值的企业,最近市值才被艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)小幅超过.根据一些指标判断,乔布斯的作品价值远不只这些.苹果开创性的iPad取得成功,意味着其增长潜力仍然很大.而且即使失去了乔布斯,苹果仍然人才济济.

"不要被教条束缚,"乔布斯对斯坦福大学毕业生表示,"不要让他人的观点淹没自己内心的声音."苹果本身就是一大笔遗产,但源于上述观念的产品才是最重要的.像所有伟大的发明家一样,乔布斯创造的产品,人们最初甚至不知道自己需要它们,直到现在成为无数消费者的必备单品.(完)