联合国：不要打击报复卡扎菲支持者

路透的黎波里10月7日电（记者 Joseph Logan）---联合国呼吁，若利比亚临时政府军攻陷卡扎菲家乡苏尔特，不应打击报复当地居民。临时政府军周五对苏尔特发动迄今最大规模进攻。

数周来，苏尔特的亲卡扎菲残馀力量一直在顽强抵抗。利比亚“全国过渡委员会”（NTC）周五动用坦克大炮攻打苏尔特，被困在当地、生活艰难的平民的生存状况深受外界担忧。

联合国利比亚事务特别代表马丁（Ian Martin）告诉路透：“毫无疑问，目睹过卡扎菲军粗暴践踏人权行为的临时政府军，正在打击卡扎菲力量的顽固分子。”

“特别重要的一点是，战争能以这样的方式结束：尊重过渡委领导层的呼吁，不要打击报复，而要依法惩处犯下战争罪行的敌方人员。”

反卡扎菲力量与卡扎菲军对战之际，已有数以千计平民逃出苏尔特。交战双方互相指责对方应为平民伤亡及恶劣的卫生条件负责。

马丁指出，“过渡委”需要保证攻打苏尔特的战士不会实施打击报复。他说：“亲眼目睹过滥杀无辜的人会产生报复倾向，要阻止并不容易。但我希望一定要尽力向战士传达出这层意思。”

一些离开苏尔特的人表示对于卡扎菲被推翻感到遗憾。卡扎菲在当政期间将苏尔特从一个小小的渔村打造为全国第二首都。（完）

编译：张敏 发稿：张家伟/王燕焜

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