美国李斯特菌疫情已致21人死亡

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透10月7日电（记者 Alina Selyukh）---美国卫生官员周五称，又有三人因感染李斯特菌死亡，至此，本次李斯特菌疫情已在美国11个州致21人丧生。
本次疫情是美国十多年来最严重的食源性疫情，死亡病例除了出现于新墨西哥、科罗拉多、得克萨斯、堪萨斯、马里兰、密苏里、内布拉斯加和俄克拉荷马，已蔓延到印第安纳、纽约和怀俄明等州。
死亡人数已经达到1998-1999年李斯特菌疫情的水平，那次疫情源于受李斯特菌污染的热狗和熟肉，影响美国多个州。
美国疾病控制与预防中心(CDC)称，目前感染李斯特菌的人数已增至109人，涉及24个州。
CDC还称，有一名感染该细菌的孕妇流产。
在食用受李斯特菌污染的食物两个月後，该菌仍可能致病，因此美国卫生官员警告10月份感染病例料将增多。
美国卫生部门此前确认科罗拉多州延森农场（Jensen Farms）销售的甜瓜为此次疫情的源头。继延森农场9月14日开始召回销售的水果之後，一些公司也相继有召回动作。
最新一家宣布召回水果的公司为位于纽约的Fruit Fresh Up公司，该公司从周五开始召回甜瓜等各类新鲜水果。不过并未有和该公司所召回水果相关的病例出现。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟/王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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