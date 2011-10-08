美国采取措施防范再次发生泄密事件

路透华盛顿10月7日电（记者 Laura MacInnis/Mark Hosenball）---美国政府周五宣布采取措施，密切监控能够接触涉密信息的个人，防范再次发生类似“维基解密”规模的军事和外交泄密事件。

总统令要求美国各机构任命资深人员，检测和防范违规行为，并创建一支专职队伍，监控接触涉密信息的政府官员、官僚、外交人士或士兵可能发生的不当行为。

白宫宣布这项计划时表示，这支专职队伍将由美国司法部长和国家安全机构负责人亲自挂帅，在一年内制定完成覆盖政府范围内的保密政策，防范数据失窃，并建立有约束力的标准。

审查过新反泄密计划的官员表示，多数都是相对常规性内容，明显针对网络安全问题。

白宫声明称，“我们的战略目标是确保对涉密信息提供足够的保护，同时向那些具有合理工作需求的人提供信息共享。”

白宫强调政府机构已经采取措施，严加管控向USB设备或其他存储设备复制涉密信息。白宫称，“我们已经限制了拥有移动存储设备使用权的用户数目，并强化了对违规行为的问责。”

调查人员认为，维基解密之所以能够接触到大量後期公之于众的国防部和国务院文件，是因为在伊拉克的一个军事情报基地的安全管理松懈。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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