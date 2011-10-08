版本:
中国
中国财经 | 2011年 10月 8日 星期六 16:27 BJT

周日起汽柴油零售价下调300元/吨--新华

路透北京10月8日电---新华社周六英文报导引述中国国家发改委称,自10月9日(周日)起将汽油、柴油零售价下调300元人民币/吨.

是次下调为中国今年以来首次下调成品油价格.

今年以来发改委已两次上调成品油价,最近一次调整为今年4月7日,涨幅在5%左右.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐