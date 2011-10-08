业绩超群的基金认为黄金将恢复强势

调查：亚币多仓增加 人民币亦因美元回落而略看涨
路透新加坡2月10日 - 路透的一项调查显示，过去两周大部分新兴亚币多仓增加，此前美国总统特朗普发表的言论引发市场担忧，即美国或许改变“强势美元”政策。
路透伦敦10月7日电（记者 Claire Milhench）---业绩卓越的商品基金经理告诉路透，在全球经济放缓的背景下，投资者缺乏避险投资渠道，黄金将会继续走强。他们在9月金价下跌阶段采取防御策略并及时套现。
Antares贵金属基金的投资顾问Kurt Hug称，“我们认为当前金价疲软是暂时的，商品价格下跌很快就会结束。”
在汤森路透旗下基金分析公司理柏（Lipper）全球商品类基金业绩排名中，Antares位列今年第三季度榜单第三名。基于“商品价格会遭遇严重、但是暂时性冲击”的预判，该基金保留了较高比例以瑞郎计价的“战略流动性”。
Schroders黄金和贵金属基金在理柏业绩排行榜上名列第四，其经理人Paula Bujia同样采取防御策略。她表示，轧平除黄金以外的其它贵金属部位，投资中型黄金矿业股而非大型或小型同类股，是她跑赢大盘的原因。
她表示，黄金此次从高点的修正仅相当于2008年跌幅的一半，她会等待金价进一步下跌，特别是上市交易基金（ETF），直到她觉得可恢复大举买入其它贵金属和矿业股。
“在这样的环境下，很难相信其它贵金属会表现不错，除非黄金进一步下跌或更多ETF外流，眼下并非转守为攻的正确时机。”
Bujia坚持她的黄金单边走低观点，称近期黄金修正幅度虽然很大，但尚未触及低点。她认为黄金单边走势可能再持续几个月或进一步下跌10%。
LGT动态黄金基金在理柏第三季度业绩排名中拔得头筹，当季该基金回报率为9.36%，同期标准普尔GSCI商品指数下跌了11.69%。
LGT资本管理公司商品投资管理负责人Peter Sigg称，“在黄金涨到每盎司1900美元期间，我们少量运用了杠杆；在9月黄金遭遇抛售期间，我们投资了少许现金。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌/王燕焜
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