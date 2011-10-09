孕妇过量接触空气污物 子女患哮喘可能性高--研究

路透10月7日电---丹麦一项研究发现，女性怀孕期间，工作过程中若接触过多空气污染物，可能增加子女将来患哮喘的可能性。

该项调查涵盖了45,658名7岁儿童和他们母亲，结果显示处于低分子微粒工作环境中的孕妇，有18.6%的孩子患上哮喘，而对于身处普通环境中的孕妇，子女患哮喘的比率为16.1%。

丹麦公共健康学院（School of Public Health in Denmark）的Berit Christensen是该项研究的带头人，他在一项声明中说：“这是首次进行这类大规模研究，证明孕妇工作环境和孩子患哮喘存在一定联系。”

该项研究中，Christensen及其同事通过受访母亲的职业来估计她们所处工作环境的污染程度，并以此划分几大组别：低分子微粒，高分子微粒，混合污染物，农民，学生，“无法分类”，以及一个办公室工作人员对照组。

在剔除年龄、体重指数、过敏、吸烟、治疗、宠物等因素之後，怀孕期间处于低分子或者高分子微粒环境的母亲，生下的孩子患哮喘的机率比其它几个组别都略高。

研究者未发现其它几个组别中哮喘与母亲怀孕期间工作环境的关联。

不过专家对研究结果表示谨慎。

来自丹麦儿童哮喘中心的Klaus Bonnelykke未参与此项研究，他表示：“此类研究结果必须要谨慎解读，因为他们很可能受到一些难以剔除的其它生活方式等因素的影响。”

不过他在发给路透的电子邮件中也表示：“越来越多的证据也表明，怀孕期可能是影响後代日後患哮喘及其它（过敏性）疾病风险的关键时期。”（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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