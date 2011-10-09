中国计划在新疆建设两大经济开发区

路透北京10月8日电---中国周六宣布，将在新疆建设喀什和霍尔果斯经济开发区，以促进西部地区开发，加强与中亚、南亚的贸易合作。

中国政府官网（www.gov.cn）发布了这份国务院文件，计划目标是“到2015年，基本完成喀什、霍尔果斯经济开发区的基础设施建设”。

新疆是中国的战略要地，占国土面积的六分之一，拥有丰富的油气、煤炭及其它矿产资源。

文件称，喀什经济开发区将重点发展出口机电产品配套组装加工、纺织、冶金、可再生能源等产业。霍尔果斯经济开发区将重点发展化工、农产品深加工和生物制药等产业。

“到2020年，大幅度提升喀什、霍尔果斯经济开发区综合经济实力、产业竞争力。”

文件称，中国政府还计划鼓励中外航空企业开通喀什机场直达周边国家的新航线，积极推动中吉乌、中巴铁路建设。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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