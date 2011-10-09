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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 9日 星期日 09:05 BJT

发改委宣布下调汽柴油价

国际油价震荡回落数月之後,中国发改委周六宣布年内首次下调成品油价格,自10月9日起将汽油、柴油零售价下调300元人民币/吨, 并表示正在研究完善定价机制,缩短调降周期. 据路透计算降幅约为3%.今年来发改委已两次上调成品油价,最近一次于4月7日上调5%左右. 路透

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