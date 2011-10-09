分析：占领华尔街 抗议新时代？

路透纽约10月7日电（记者：Mark Egan/Ben Berkowitz）---当弗里德曼（Paul Friedman）在华尔街附近遇到安营扎寨、抗议分配不公的年轻人时，他感到眼下正是1960年代以来美国未曾出现过的抗议运动的发端。

现年64岁的弗里德曼应该熟知当时的那场运动。他当时是反越战运动的学生组织者，那场抗议运动始于1964年，持续了11年直到战争结束。随後，他还参加过美国一些反对种族隔离的民权运动。

周三，随着数以千计的工会工人加入到这场名为“占领华尔街”的游行示威活动中，弗里德曼也走上街头，与失业年轻人和学生组成的示威者并肩游行。这些示威者早在三周前就在华尔街附近扎营，目前也没有离开的计划。

弗里德曼说：“直觉上，这非常像1960年代我曾参与的那场运动。人们要发泄的是他们对机会逐渐变少、希望渐渐渺茫的愤怒，这对年轻人来说是一种非同寻常的感觉。”

当前示威者矛头直指2008年联邦政府对华尔街进行的援助，声称援助的结果是让银行坐享丰厚利润，而普通民众却未从中获得帮助，反而始终饱受高失业和就业不稳定的困扰。

弗里德曼称，“占领华尔街”游行与1960年代那场运动存在相似之处，他们都发生在国内经济低迷之际，与种族主义或亲朋好友及家人可能应征参加越战如出一辙。

1960年代以後发生的许多抗议活动都是为某种理想而发起的，比如像1980年代的中美洲反美斗争、1990年代的反自由贸易抗议活动、以及2003年的反对伊拉克战争示威游行。这次运动却关乎个人命运，与民权及反越战运动有相似之处。

弗里德曼称，这也正是“占领华尔街”运动会迅速蔓延的原因。

同情与参与

暴力事件相对较少是当前抗议示威活动的特点之一。除了上周六在布鲁克林大桥游行时有约700名示威民众被捕，一些警察在对抗示威者时动用过辣椒水喷雾剂之外，这次示威游行一直都在相对平和的气氛中进行，与1999年西雅图的针对世贸组织（WTO）的抗议活动，以及2003年迈阿密的反对美洲自由贸易区示威活动不同。

“占领华尔街”运动已经引发了美国其它一些城市的游行示威，同时还博得了一些意想不到的同情。

一位美联储高官称，示威活动是民众对失业率持续居高不下的反应，是可以理解的。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔（Richard Fisher）周四称，“我有些同情。很多人已经失业很长时间，民众对此非常沮丧，我能理解他们的苦楚。”

通用电气旗下金融公司GE Capital的高管Michael Neal也表示对此非常同情。他说：“如果现在失业的是我，我也会很愤怒。眼下有很多人都不快乐，没有太多让人振奋的理由。”

乔治城大学历史学教授Michael Kazin称，此次运动唤起了他对大萧条时期那些示威游行的回忆。Kazin是研究社会运动方面的专家，他在越战後也参加一些示威游行活动。

“这与1930年代的那些示威活动相似，当时示威游行的导火索是失业，然後演变成蓬勃的工人运动。”他指出，现在的情况与当时一样，学生、知识分子和工会工人的目标基本一致，无非就是求一个好工作。

Kazin表示，“政客需要被推动，不能只希望他们做正确的事。政客运动压力的变化便是一部美国社会及政治变迁的历史。”

尽管赢得了同情，这场运动却可能难以获得各阶层民众的普遍参与。

新泽西保健专业人士和雇员联盟的组织者Edgar Aracena指出，许多美国人对基于经济问题的示威游行存在思想观念方面的认识差异。“在美国存在这样一种幻想：我们都是中产阶级，总有一天人人都会成为老板。人们对这种幻想很买账。”

在欧洲的情况则完全不同，Aracena说道，那里的工人对自己的阶级归属感到很自豪，一旦出现可能引发愤怒和抗议活动的事件，工人都清楚自己应该依靠哪一方。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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