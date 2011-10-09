利比亚政府军猛攻卡扎菲家乡 遇顽强抵抗

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透利比亚苏尔特10月8日电（记者 Rania El Gamal/Tim Gaynor）---利比亚临时政府军于周六对卡扎菲家乡苏尔特发动大规模进攻，效忠卡扎菲武装的炮火使他们不得不寻求掩护。
在大约100辆装备了重型武器的卡车挺进苏尔特南部一个居民区时，利比亚“全国过渡委员会”（NTC）的战士高呼着“Allahu Akbar!”（真主最伟大）。
路透一名记者从现场报导称，躲在一建筑物里的支持卡扎菲武装发动猛烈炮火攻击，迫使“过渡委”士兵不断躲闪。交火中，“过渡委”士兵两人死亡，三人受伤。
“过渡委”主席贾利勒在的黎波里会见英国和意大利国防官员时告诉记者：“苏尔特目前正在进行一场惨烈的战斗。”
“现在我们的战士们正应对躲在苏尔特城里并做好了准备的狙击手。”
若攻陷苏尔特，利比亚新政府离掌控全国的目标会再近一步，不过要保护困于苏尔特的平民，他们也面临压力。
为攻陷卡扎菲军仅存的几处据点而展开的持久战，也影响了“过渡委”建立正式政府以及恢复石油生产的努力。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
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