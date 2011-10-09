受欧债危机影响 银行融资压力仍偏高

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透纽约10月7日电---银行融资压力周五仍然偏高,远期合约行情预示短期美元贷款利率继续上升,因欧洲债务危机相关担忧继续给欧元区银行业带来压力.
远期合约显示,三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)料继续以每天三分之一基点的速度攀升,到12月达到55个基点左右,3月时升至65个基点.
三个月伦敦银行间美元拆放款利率周五升破39个基点,为约14个月以来的最高水平.
欧元/美元交叉货币基差互换仍然高企,三个月期欧元/美元互换利差约为负95个基点.
"我认为在欧洲在银行资产重组方面取得实质进展之前,货币市场将继续非常低靡,"瑞士信贷驻纽约利率策略师Carl Lantz称.
"随着货币基金减少放贷,并且不再为欧洲银行置换到期商业票据,情况可能进一步恶化,"他表示.
美国货币基金一直在减少对欧洲银行的商业票据贷款,因担心该地区主权债务危机扩散.这导致银行寻找替代资金.
若危机没有解决方法,贷款减少的趋势可能持续到关键的年底时期,此时投资者通常会抛售风险资产,为年报清理资产负债表.
欧洲银行周四推出一项美元互换操作,并宣布将在今年稍晚进行两次分别为12个月期和13个月期的新资金标售,以缓和一直困扰欧美银行业者的融资压力和压低借款利率.
但一些人担心新举措仍然不够.(完)
--编译 王丽鑫;审校 王冠中
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长周三表示，油价上涨可能刺激页岩油生产，但由于需求保持在健康水平，全球油市能够适应这种状况。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。