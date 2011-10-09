萨利赫再次表示近期将交权

路透萨那10月9日电（记者 Erika Solomon/Mohammed Ghobari）---也门总统萨利赫周六暗示他将于几天内下台，这已经是年内第三次作出这种表态。分析人士称，这不过是他的又一个拖延战术。

一名政府官员表示，萨利赫只不过是有意达成协议，结束数月来的骚乱。

萨利赫在国家电台的讲话中称：“我拒绝权力，并且我会持续拒绝它。我会在几天内交出权力。”

此前，在签署一项海湾国家和平协议的问题上，萨利赫曾三次退缩。该项协议要求他成立由反对派领导的内阁，然後在初期的议会和总统选举之前，移交权力给他的副手。

萨利赫官邸在6月受到火箭袭击，他本人受伤。在他于利雅得休养疗伤期间，也门官员经常称，萨利赫会在“数天内”或者“很快”回国。在九月底，他秘而不宣的返回也门。

也门信息部副部长贾那迪（Abdu al-Janadi）告诉路透：“他发表这样的讲话是为了表明他对这项计划的真诚态度，但是在我们同意并签署协议之前，根本就没有辞职或者移交权力的计划。这只会将国家推向混乱甚至是战争的境地。”

“他准备好了在数天内交出权力，的确是这样，但是能不能在接下来几天或几个月内如愿，还取决于为达成协议的谈判能否成功。”（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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