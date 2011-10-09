萨利赫再次表示近期将交权

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透萨那10月9日电（记者 Erika Solomon/Mohammed Ghobari）---也门总统萨利赫周六暗示他将于几天内下台，这已经是年内第三次作出这种表态。分析人士称，这不过是他的又一个拖延战术。
一名政府官员表示，萨利赫只不过是有意达成协议，结束数月来的骚乱。
萨利赫在国家电台的讲话中称：“我拒绝权力，并且我会持续拒绝它。我会在几天内交出权力。”
此前，在签署一项海湾国家和平协议的问题上，萨利赫曾三次退缩。该项协议要求他成立由反对派领导的内阁，然後在初期的议会和总统选举之前，移交权力给他的副手。
萨利赫官邸在6月受到火箭袭击，他本人受伤。在他于利雅得休养疗伤期间，也门官员经常称，萨利赫会在“数天内”或者“很快”回国。在九月底，他秘而不宣的返回也门。
也门信息部副部长贾那迪（Abdu al-Janadi）告诉路透：“他发表这样的讲话是为了表明他对这项计划的真诚态度，但是在我们同意并签署协议之前，根本就没有辞职或者移交权力的计划。这只会将国家推向混乱甚至是战争的境地。”
“他准备好了在数天内交出权力，的确是这样，但是能不能在接下来几天或几个月内如愿，还取决于为达成协议的谈判能否成功。”（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透华盛顿2月7日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，取代前总统奥巴马医改法案的立法程序将在今年完成。此番言论旨在消除外界对共和党正在放弃有关尽快撤销奥巴马医保(Obamacare)这一竞选承诺的看法。
路透伦敦2月7日 - 英国政府周二表示，若议会否决磋商达成的脱欧协议条款，政府将不会寻求进一步与欧盟谈判。官员挫败了赋予议员对最后退欧协议有更多发言权的努力。