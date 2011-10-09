“占领华盛顿”示威者与保安发生激烈冲突

美国华盛顿国家航空航天博物馆发言人劳拉称，由于反战示威者试图入馆与保安冲突，当局于周六下午关闭馆，约有150-200名抗议者与六名保安发生冲突，其中一人被捕，现场发生很多冲撞，一名被困保安喷洒辣椒水，迫使抗议者退出门外。她表示不清楚是否有人受伤。路透