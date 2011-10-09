利比亚政府军猛攻卡扎菲家乡

利比亚临时政府军于周六对卡扎菲家乡苏尔特发动大规模进攻，效忠卡扎菲武装的炮火使他们不得不寻求掩护。在大约100辆装备了重型武器的卡车挺进苏尔特南部一个居民区时，利比亚“全国过渡委员会”战士高呼“真主最伟大”。交火中，“过渡委”士兵两人死亡，三人受伤。路透