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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 9日 星期日 12:19 BJT

美国采取措施防范泄密事件重演

美国政府周五宣布采取措施，密切监控能够接触涉密信息的个人，防范类似“维基解密”规模的军事外交泄密事件重演。总统令要求美国各机构任命资深人员，检测防范违规行为，创建专职队伍，监控接触涉密信息的政府官员、外交人士或士兵可能发生的不当行为。路透

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